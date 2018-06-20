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Петербуржцы уберут пляж Финского залива в помощь балтийским нерпам

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Именно там часто находят одиноких детенышей нерпы и тюленя.

Петербуржцы в рамках месячника по благоустройству на выходных очистят пляж Финского залива, высадят ели и обустроят спортивную площадку. Об этом сообщают городские СМИ.

По окончании уборки все участники смогут пойти в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, где специалисты Фонда друзей балтийской нерпы перенесут вместе с желающими некоторых из питомцев в специальные вольеры. Также петербуржцы смогут увидеть и Крошика.

Пляж Финского залива выбран неслучайно. Именно здесь довольно часто находят обессиливших одиноких детенышей тюленя и нерпы.

Ранее на Piter.TV: В Кировске спасли ладожского нерпенка​​​​​​​.
Фото и видео: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК

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Теги: нерпа, субботник, тюлень, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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