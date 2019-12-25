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В Петербурге простились с капитаном Александром Жихаревым
Сегодня, 13:42
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В Петербурге простились с капитаном Александром Жихаревым

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Капитан Александр Жихарев представлен к званию "Герой России".

В Петербурге с воинскими почестями прошла церемония прощания с капитаном Александром Жихаревым. Соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мужественный и сильный человек, он до конца исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса – детей, женщин, стариков. 

Александр Беглов

Капитан Александр Жихарев представлен к званию "Герой России".

Ранее в Петербурге простились в подполковником Мирасом Башаковым.

Фото: Piter.tv

Теги: прощание, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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