В Петербурге простились с капитаном Александром Жихаревым

Капитан Александр Жихарев представлен к званию "Герой России".

В Петербурге с воинскими почестями прошла церемония прощания с капитаном Александром Жихаревым. Соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мужественный и сильный человек, он до конца исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса – детей, женщин, стариков. Александр Беглов

Капитан Александр Жихарев представлен к званию "Герой России".

Ранее в Петербурге простились в подполковником Мирасом Башаковым.

Фото: Piter.tv