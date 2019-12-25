В Петербурге простились с капитаном Александром Жихаревым

В Петербурге с воинскими почестями прошла церемония прощания с капитаном Александром Жихаревым. Соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Мужественный и сильный человек, он до конца исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса – детей, женщин, стариков.
Александр Беглов
Капитан Александр Жихарев представлен к званию "Герой России".
Ранее в Петербурге простились в подполковником Мирасом Башаковым.
Фото: Piter.tv
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