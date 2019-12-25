В Петербурге проснулась предвестница весны "Медведица бурая"

К лету она станет бабочкой с размахом крыльев 3 см.

В Петербурге проснулась предвестница весны из мира насекомых — медведица бурая. Об этом рассказал биолог Павел Глазков. Он встретил гусеницу в заказнике "Сестрорецкое болото".

Глазков отметил, что хищные медведицы пока еще спят.

У бабочки "бурой медведицы" впадает в зимнюю спячку именно гусеница. А просыпается она первой, чтобы опередить конкурентов в поедании молодых проростков одуванчика и крапивы. Я не случайно встретил ее прямо на снегу: это своеобразный подснежник в мире насекомых! Павел Глазков.

Если гусенице грозит опасность, но она очень быстро сворачивается в плотное кольцо, и враг встречается с ее ядовитыми волосками. К лету она превратится в ночную бабочку с размахом крыльев в 3 см.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти тетерева начали готовиться к брачным играм.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков