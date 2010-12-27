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В Петербурге прошло шествие "Вечно живые"
Сегодня, 22:01
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TretyakovaS
78

В Петербурге прошло шествие "Вечно живые"

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Петербуржцы в военной форме и обычной одежде несли транспаранты в память о погибших.

В центре Петербурга прошло шествие , посвященное дню начала блокады Ленинграда. Событие отмечается каждый год 8 сентября. Об этом сообщает "Мойка 78".

Жители города начали собираться на Марсовом поле и, выстроевшись в колонны, начали шествие к Дворцовой площади. Люди в военной форме и обычной одежде несли транспаранты в память о погибших. 

На главной площади города участников шествия встретили концертом.

Напоминаем, что ранее дань погибшим отдали байкеры, которые устроили мотопробег от дома Тани Савичевой на Васильевском острове до мемориала, возведенного в честь погибшей девочки. Также старейший танкист России получил часы от губернатора Петербурга

Фото: gov.spb.ru

Теги: блокада ленинграда , в петербурге почтили память жертв теракта , новости петербурга , новости спб , шествие вечно живые
Категории: Новости СПб

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