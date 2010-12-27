В Петербурге прошло шествие "Вечно живые"

Петербуржцы в военной форме и обычной одежде несли транспаранты в память о погибших.

В центре Петербурга прошло шествие , посвященное дню начала блокады Ленинграда. Событие отмечается каждый год 8 сентября. Об этом сообщает "Мойка 78".

Жители города начали собираться на Марсовом поле и, выстроевшись в колонны, начали шествие к Дворцовой площади. Люди в военной форме и обычной одежде несли транспаранты в память о погибших.

На главной площади города участников шествия встретили концертом.

Напоминаем, что ранее дань погибшим отдали байкеры, которые устроили мотопробег от дома Тани Савичевой на Васильевском острове до мемориала, возведенного в честь погибшей девочки. Также старейший танкист России получил часы от губернатора Петербурга.

Фото: gov.spb.ru