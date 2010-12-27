Старейший танкист России получил часы от губернатора Петербурга

Подарок ветерану вручил вице-губернатор Александр Говорунов.

В Северной столице старейшего танкиста России Валентина Рослякова наградили часами от петербургского губернатора. Подарок ветерану вручил вице-губернатор Александр Говорунов. Об этом сообщает "Мойка 78".

Отмечается, что ветерану Великой Отечественной войны 102 года.

"Броня крепка, и танки наши быстры. Так было. Так есть. Так будет. Потому что в танковых войсках служат мужественные и высокопрофессиональные военнослужащие" - казал вице-губернатор Петербурга.

Сегодня, 8 сентября на полигоне Песочненский таковые экипажи Западного военного округа продемонстрировали реконструкцию эпизода боя Курской битвы. Помимо этого, были показаны возможности современной техники.

Напомним, 8 сентября в Петербурге вспоминают жертв блокады Ленинграда.

Ранее Piter.tv сообщал, что мотоциклисты почтили память жертв блокады Ленинграда.

Фото: gov.spb.ru