Михаил Пиотровский: "Вечность – это когда помнят имя"

Глава Эрмитажа принял участие в чтениях списков погибших блокадников.

В среду, 8 сентября, в Петербурге прошла общегражданская инициатива, в ходе которых на более чем сотне площадок читали имена погибших ленинградцев. Акция состоялась в день начала блокады Ленинграда. Чтения состоялись на различных площадках, в том числе и в Государственном Эрмитаже. На них присутствовал корреспондент Piter.tv, а одним из участников стал глава главного петербургского музея Михаил Пиотровский. Он прочитал некоторые имена из списка и рассказал журналистам, что думает об акции.

Это великая инициатива Петербурга. Это не просто "один из", самый лучший способ памяти. Потому что вечность – это когда помнят имя. И этот петербургский стиль памяти, разительно отличающийся от способов упоминания, которые во всем мире существуют Михаил Пиотровский, глава Эрмитажа

Имена погибших ленинградцев прочли на 115 петербургских площадках. В этом году это рекордное количество участников, отметили организаторы. За три года проведения акции назвали 60 127 имен погибших из 850 тыс. известных.

Мы показывали, как проходили чтения списков имён погибших ленинградцев у "Манежа".

Материал подготовила Александра Родионова, Piter.tv