В Петербурге продлят Варшавскую улицу

По поручению губернатора работы будут завершены не позднее 20 октября 2021года.

В субботу, 3 июля, Александр Беглов посетил с рабочим визитом Московский район. В ходе объезда главе города доложили о реализации проекта пробивки Варшавской улицы от Обводного канала до Благодатной улицы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Новую четырехполосную дорогу длиной 1,5 километра проложат от Малой Митрофаньевской улицы до набережной Обводного канала. Продление Варшавской улицы обеспечит транспортную доступность жилых кварталов, строящихся в Адмиралтейском районе.

Помимо укладки дорожного полотна, подрядчик также обустроит инженерные сети, установит дорожные знаки, выполнит дорожную разметку и благоустройство.

По поручению губернатора работы будут завершены не позднее 20 октября 2021года.

Недавно мы информировали о том, что в Московском районе откроют расширенный Дизельный проезд к 2022 году. Предварительная стоимость работ — 433 миллиона рублей. Проезд планируют расширить до четырёх полос, а также заменить асфальт, инженерные коммуникации, обустроить тротуары, установить освещение и дорожные знаки.

Ранее мы писали, что петербургский ОМОН вернул потерявшегося утенка в семью.

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