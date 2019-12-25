В Московском районе откроют расширенный Дизельный проезд к 2022 году

Предварительная стоимость работ — 433 миллиона рублей. Проезд планируют расширить до четырёх полос, а также заменить асфальт, инженерные коммуникации, обустроить тротуары, установить освещение и дорожные знаки.

В Петербурге движение по расширенному Дизельному проезду должны открыть в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 3 июля, в субботу.

Такое поручение губернатор Александр Беглов дал в ходе объезда Московского района. Как рассказал Беглов, это технический проезд, который никогда не был полноценной дорогой. Жители расположенного рядом ЖК "Две Столицы" пользуются другой проезжей частью. Однако губернатор Петербурга заявил, что Дизельный проезд нужно привести в порядок.

Его протяженность составляет 1,3 километра. При этом некоторые участки подтапливает, особенно осенью и весной. Предварительная стоимость работ — 433 миллиона рублей. В марте этого года завершилась разработка проектной документации. Проезд планируют расширить до четырёх полос, а также заменить асфальт, инженерные коммуникации, обустроить тротуары, установить освещение и дорожные знаки.

Недавно мы писали, что Губернатор Петербурга поручил в течение года завершить проектирование парка Авиаторов, а до 2023-го полностью привести в порядок зеленую зону.

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