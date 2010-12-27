В Петербурге продлили арест фигурантам дела о теракте в метро

11 фигурантам дела продлили срок ареста.

Сегодня, 3 апреля, Московский городской суд продлил арест 11 фигурантам дела о теракте в петербургском метрополитене.

По ходатайству следователя суд продлил в отношении Аброра Азимова срок ареста до 19 июля, в отношении его брата Азимова, Каримовой, Муидинова, Махмудова, Мирзаалимова, Ортикова, Хакимова, Эрматова, Эргашева и Эрматова меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 6 июля. Сообщается в суде

Напомним, что сегодня рядом со станцией метро "Технологический институт" прошла траурная акция, которая была связанна с годовщиной теракта в метро.

Напомним, что ровно год назад, 3 апреля в Петербурге на туннеле между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошёл взрыв. В результате погибли 16 пассажиров метро, в том числе предполагаемый исполнитель теракта.

Фото: Piter.TV