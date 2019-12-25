В Петербурге бывшего торговца мясом избили за долги и оставили без уха

Мужчина вел с братом семейный бизнес на двух торговых точках.

В Красносельском районе Петербурге трое неизвестных в масках избили бывшего продавца мяса. Нападение произошло вечером 3 февраля в парадной одного из домов по улице Пограничника Гарькавого, сообщила "Фонтанка".

Шум из парадной услышала петербурженка и, спустившись на первый этаж, увидела своего избитого супруга с окровавленной головой. 45-летнего мужчину госпитализировали в больницу, где диагностировали множественные ушибы головы и перелом затылочной кости. Кроме того, мужчине пришлось ампутировать поврежденную левую ушную раковину.

Как выяснилось, в прошлом году петербуржец, ведя с братом мясной бизнес, начал брать у поставщика продукцию в долг. Продажам это не помогло, и мужчина закрыл свои торговые точки на проспекте Героев и улице Шувалова. Родственники начали получать угрозы до того момента, пока не обратились в МВД.

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