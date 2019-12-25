Офис клининговой компании на Гражданском обчистили на 2,1 млн рублей

Вечером 4 февраля в полицию Калининского района обратилась 47-летняя гражданка, сообщившая об ограблении офиса на Гражданском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.
Женщина оказалась финансовым директором одной петербургской коммерческой фирмы и рассказала, что в офис ее организации в доме №131 по Гражданскому проспекту проник неизвестный. После нежданного визита злоумышленника офис опустел на 2,1 миллиона рублей.
Полиция начала розыск грабителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге ФСБ помешало воришкам снять со счёта покойника 580 миллионов рублей.
Фото: pixabay
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