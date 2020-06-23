В Петербурге осудят судью, чей сын убил друга

Судью обвиняют в небрежном хранении оружия, что повлекло смерть человека.

Во вторник, 9 февраля, стали известны итоги первого заседания Высшей квалификационной коллегии судей за 2021 год. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Региональный следственный комитет получил разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, чей сын-подросток убил друга. Судью Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина обвиняют в небрежном хранении оружия, что повлекло смерть человека. Сaяпину грозит штраф до 100 тысяч рублей, либо лишение свободы до года.

Трагедия произошла 7 марта, когда в квартире одного из домов на улице Ижорского Батальона раздался выстрел. Сыну судьи, подозреваемому в убийстве друга, предъявили обвинение. Мальчик признал вину, объяснив случившееся тем, что он выстрелил по неосторожности.

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Фото: Piter.TV