Сыну судьи, подозреваемому в убийстве друга, предъявили обвинение

Мальчик выстрелил из отцовского ружья в голову приятелю.

Петербургский следственный комитет предъявил обвинение 14-летнему сыну судьи из Колпино: юноша проходит фигурантом по делу об убийстве сверстника. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на адвоката подростка Артем Баконин.

Защита заявила, что 17 марта мальчику предъявили обвинение в умышленном причинении смерти и допросили его, но адвокат настаивает, что подросток не действовал умышленно. Соответствующий поворот событий подпадает под статью о причинении смерти по неосторожности, по которой людей младше 16 лет не могут привлечь к ответственности.

Трагедия произошла еще 7 марта, когда в квартире одного из домов на улице Ижорского Батальона раздался выстрел. Квартира и оружие были зарегистрированы на имя Виталия Саяпина, судьи городского учреждения, а в жилище праздновал день рождения его сын. Возле квартиры нашли мальчика с простреленной головой. По предварительной версии, именинник достал отцовское ружье, чтобы похвастаться, и выстрелил в одного из приятелей.

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Фото: Piter.TV