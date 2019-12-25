Жена порезала мужа во время пьяной ссоры в квартире на Кузнецова

Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В понедельник, 16 марта, в Петербурге задержали 36-летнюю безработную женщину, которая во время пьяной ссоры порезала ножом своего 34-летнего мужа.

Как стало известно Piter.TV, конфликт между супругами разгорелся после совместного распития спиртных напитков в квартире на проспекте Кузнецова, 17. Женщина схватила в руки нож и ударила им своего мужа. В результате потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали проникающее ножевое ранение спины, колото-резаное ранение грудной клетки и плеча.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что в Красном Селе нашли мужчину без сознания и в крови.

Фото: Piter.TV