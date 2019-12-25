В Красном Селе нашли мужчину без сознания и в крови

Он получил ножевые ранения в гостях.

В понедельник, 9 марта, в Красном Селе в парадной дома на улице Гвардейской, 6, был найден мужчина без сознания, который лежал в крови. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Личность пострадавшего мужчины удалось установить. Им оказался 33-летний петербуржец, который был в гостях у своего знакомого. По предварительной информации, между пострадавшим и ещё одним гостем во время распития спиртных напитков произошла ссора. Оппонент пострадавшего схватил нож и ударил мужчину в шею и живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Ленобласти спустя 20 лет раскрыли жестокое убийство двух мужчин.

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