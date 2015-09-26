В Забайкалье задержали двоих подозреваемых в убийстве подростка

Подозреваемым 17 и 18 лет.

В Забайкальском крае молодые люди 17 и 18 лет подозреваются в убийстве несовершеннолетнего.

Региональные следственные органы СКР по Забайкальскому краю сообщили о задержании 2 подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка. Как удалось установить, 21 июня в селе Бада Хилокского района безвестно пропал несовершеннолетний местный житель. Сотрудники полиции, военные и волонтеры искали подростка. В ходе грамотно-спланированных действий полиция вышла на подозреваемых в убийстве подростка.

В ходе допроса при участии адвокатов оба признались в убийстве и показали место, куда спрятали тело своей жертвы. Мотивы ужасного преступления не раскрываются.

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Фото: Piter.TV