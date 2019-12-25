Появились подробности смертельной массовой аварии в Башкирии, где погибла мать 3 детей

У грузовика отказали тормоза и он на спуске протаранил легковушку и автобус.

В Башкирии в массовом ДТП с грузовиком погибла молодая женщина.

ДТП произошло накануне, 22 июня, в Мишкинском районе на дороге Бирск - Тастуба - Сатка, недалеко от деревни Чебыково. На ремонтируемом участке дороги, где было организовано реверсивное движение, бензовоз "Скания" с 14 тоннами топлива на спуске протаранил легковой автомобиль "Киа", а затем автобус.

В результате ДТП погибла 33-летняя пассажирка легкового автомобиля. Ее 35-летнего супруга и троих детей в возрасте 5 лет, девочки двойняшки, и 8 лет деблокировали из машины и доставили в больницу с травмами различной тяжести. В автобусе было 3 человека, серьезно никто не пострадал.

Региональное Управление ГИБДД сообщило, что у грузовика, вероятно, отказали тормоза.

Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом ДТП, где на трассе "Урал" фура без тормозов смяла 5 машин и убила 2х человек.

Фото: ВК, Уфа и республика Башкортостан Новости Уфы и РБ - UfaTime.ru, Уфа и республика Башкортостан