В Купчино может появиться новый трамвайный парк

Проект может стать альтернативой грузопассажирскому трамвайному парку № 1, который продали еще в 2011 году.

В декабре прошлого года комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) выпустил распоряжение о подготовке до конца года проекта планировки территории (ППТ) для трамвайной линии на участке Балканской улицы – от Бухарестской до Купчинской. По предварительной информации, проект подразумевает под собой трамвайный парк. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на источники в Смольном.

Это рациональный подход, чтобы непроизводительные перепробеги от выпускающей площадки до старта маршрутов были минимальны. источник в Смольном

Проект может стать альтернативой грузопассажирскому трамвайному парку № 1, который еще в 2011 году (будучи губернатором) продала Валентина Матвиенко. Парк за 300 млн рублей приобрело ООО "Эмси истейт инвестмент".

Расположение нового парка будет удобно и для трамваев сети по маршруту Купчино – Шушары – Славянка, которую планируют запустить в 2024 году. Концессионное соглашение о создании и использовании трамвайной сети было подписано еще в 2019 году. За это время был разработан проект планировки, а затем согласован. Протяженность маршрута составит 20 км.

Фото: slavyankatram.ru

На этом маршруте предусмотрено 24 остановки. На линию выйдут 24 трамвая, максимальная скорость которых составляет 60 км/ч. Общий объем инвестиций превысит 25 млрд рублей.

Главное фото: Piter.TV