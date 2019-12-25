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Благодаря двухъярусной развязке над Московским проспектом не придется сносить дома
Сегодня, 10:26
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря двухъярусной развязке над Московским проспектом не придется сносить дома

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Если бы трассу решили сделать с одним ярусом, около 5 зданий пошли бы под снос.

Трасса Широтной магистрали скоростного движения над Московским проспектом будет двухъярусной. Соответствующий измененный проект Витебской развязки согласовала Главгоэкспертиза. Об этом 25-го октября сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на источники, близкие к проекту. 

Изначально эстакаду хотели сделать одноярусной. Предпочтение двухъярусной отдали потому, что это позволит сузить ширину проезжей части и избежать сноса пяти зданий. Нижняя трасса пройдет на уровне существующего железнодорожного моста через Московский проспект, а верхняя, соответственно, выше. 

Стоимость выполнения работ и сроки строительства должны остаться прежними, сообщили в АО "ЗСД". Это возможно в связи с тем, что земельные участки не надо будет освобождать. 

Напомним, общая протяженность Широтной магистрали скоростного движения составит 27 км. Она начнется от ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет до примыкания к КАД севернее города Кудрово и до пересечения с Мурманским шоссе на федеральное трассе "Кола". В сентябре для Витебской развязки возвели первую опору высотой 18 метров. 

Фото: Piter.TV

Теги: витебская развязка, строительство, шмсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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