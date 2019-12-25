В Петербурге построят почти 50 светофоров

В управлении подчеркнули, что при формировании плана установки светофоров учитываются обращения жителей, а также данные мониторинга дорожной обстановки и статистика ГИБДД по конкретным участкам.

По указанию губернатора Петербурга, в текущем году в городе будет установлено 49 новых светофоров. Они появятся в 13 районах Северной столицы. Как сообщили в Смольном, данное решение вписывается в комплекс мер по повышению безопасности на дорогах Петербурга, в том числе в рамках поручения президента РФ о создании нового стандарта безопасности.

Помимо размещения новых светофоров, также проводится ремонт существующих объектов. В частности, устанавливаются автономные светофоры (Т.7) для привлечения внимания водителей к пешеходным переходам. Кроме того, нерегулируемые переходы оборудуются предупредительными знаками и разметкой.

В управлении подчеркнули, что при формировании плана установки светофоров учитываются обращения жителей, а также данные мониторинга дорожной обстановки и статистика ГИБДД по конкретным участкам. Все новые светофоры будут подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), что позволит проводить диагностику оборудования и корректировать режим работы удаленно.

Планируется завершить установку 49 новых светофоров к концу 2024 года. Эти работы будет проводить дирекция по организации дорожного движения Петербурга, которая подчинена комитету по транспорту.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Обороны установили новый светофор.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)