Юная петербурженка пожаловалась на мать, которая ее бьет и не кормит

По данному заявлению полиция проводит проверку.

Полиция Выборгского района проводит проверку после госпитализации девочки-подростка с синяками.

По данным источника Piter.TV, в полицию около часа ночи 30 сентября поступила телефонограмма о юной пациентке, которая пожаловалась на плохое к ней обращение дома.

Девочку скорая забрала из квартиры на Тихоокенской улицы вечером 29 сентября. У ребенка болезнь кишечника, а на теле синяки и гематомы. Ребенок рассказал, что мать не кормит её и бьет.

Еще одна юная петербурженка обвинила отца в совершении развратных действий в ее отношении.

Фото: Piter.tv