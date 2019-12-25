Юная петербурженка обвинила отца в совершении развратных действий в ее отношении

Мужчина при этом лишен родительских прав и имеет несколько судимостей.

Юная петербурженка обвинила биологического отца, лишенного родительских прав в совершении развратных действий в ее отношении. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Во время беседы с врачом-гинекологом, 13-летняя девочка рассказала, что в январе 2021 года ее биологический 39-летний отец совершил в отношении нее развратные действия. Мужчина при этом лишен родительских прав и имеет несколько судимостей.

Проводится проверка по данной информации.

Задержанного в мае в Петербурге педофила изобличили еще в двух противоправных эпизодах.

Фото: Piter.tv