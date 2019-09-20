В Петербурге готовятся открыть представительство вьетнамского города Хошимина

Город – давний партнер Северной столицы.

В Петербурге планируют открыть представительство крупного вьетнамского города Хошимина, который является значимым партнером Северной столицы. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на онлайн-конференции, посвященной годовщине дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

По словам градоначальника, правительство ведет системную работу с иностранными коллегами, а масштаб совместных проектов вышел на качественный уровень. В ноябре 2018 года Петербург принял первый российско-вьетнамский молодежный форум, в следующем году – конференция, посвященная Хо Ши Мину, а в 2020 город на Неве посетил министр нацобороны Вьетнама. Также в Петербурге решили установить памятник вьетнамскому революционеру Хо Ши Мину.

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Фото: пресс-служба Смольного