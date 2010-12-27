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В Северной столице откроют памятник вьетнамскому революционеру Хо Ши Мину
Сегодня, 13:07
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IRINA_CHALKINA

В Северной столице откроют памятник вьетнамскому революционеру Хо Ши Мину

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Посол Вьетнама будет тесно работать с Петербургом по поводу этого проекта.

В Петербурге поставят памятник вьетнамскому революционеру и политику Хо Ши Мину. Об этом заявил глава города Александр Беглов на встрече с секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

Наши народы совместно прошли героический путь, пережили непростые времена и с честью вышли из этих сложностей

отметил глава Петербурга 

В пресс-службе Смольного отметили, что место для памятника уже найдено. Отмечается, что "он будет обращен в сторону Вьетнама". Кроме того, полос Вьетнама будет работать с городом на Неве по этому проекту. 

Во время встречи Беглов подарил гостям из Вьетнама картины с изображением Смольного и Банковского моста.

Ранее мы сообщали о том, что семью с четверней не будут выселять из трехкомнатной квартиры в Петербурге.

Фото:владивосток/вк

 

Теги: вьетнам, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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