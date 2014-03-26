В Петербурге не состоится Российско-китайский деловой форум

Традиционно форум проводился в дни ПМЭФ.

Российско-китайский деловой форум может не состояться в Петербурге в 2021 году. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал глава Китайского общества Петербурга и гендиректор российско-китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган. Отмена мероприятия связана с переездом бизнесменов и рестораторов из "Ленэкспо" – здание освобождают ради строительства жилого комплекса.

Чжиган отметил, что подготовка к форуму, проводимого в дни ПМЭФ, традиционно начиналась в апреле, но теперь переезд сместил приоритеты, поэтому от проведения мероприятия придется отказаться. Также Чжиган заявил, что новой площадкой для бизнес-парка станет 4 этаж здания на Лиговском проспекте, 174, в мае работа парка возобновится. Отмечается, что с бизнес-парком Петербург лишился одного из самых крупных китайских ресторанов в городе – "Большой ресторан Ци" работал пять лет. Точку планируют открыть в новом месте, однако его площадь существенно уменьшится.

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