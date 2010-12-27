В Петербурге от гриппа привились более миллиона человек

Что составило 22,8% населения.

В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

По данным на 7 октября, в городе привито против гриппа 1 219 691 человек, что составило 22,8% населения, в том числе 200 880 детей. В рамках национального календаря профилактических прививок привито 1 112 775 человек.

В Петербурге для охвата прививками взрослого населения организована работа передвижных прививочных пунктов. В них привили 102 190 человек.

Также врачи рассказали, почему прививку от гриппа нужно делать именно сейчас.

Фото: Piter.tv