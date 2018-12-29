В Петербурге двух хозяек притона оштрафовали на 150 тысяч рублей

Подсудимые признали свою вину.

Кировский районный суд Петербурга вынес свой приговор в отношении двух женщин, которые организовали бордели на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Петербурженок судили по статьям "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организационной группой или преступным сообществом" и "Организация занятия проституцией". Подсудимые раскаялись в содеянном и признали свою вину. Теперь им придется заплатить по 150 тысяч рублей. Деньги пойдут в бюджет государства.

Ранее мы писали, что мужчину посадили на 8,5 лет за расстрел знакомого в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv