Мужчину посадили на 8,5 лет за расстрел знакомого в центре Петербурга

Подсудимый выстрелил в оппонента не менее четырех раз.

Куйбышевский районный суд вынес приговор в отношении Махира Гадима оглы Мамедова. Мужчину признали виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Из материалов дела следует, что 30 апреля прошлого года подсудимым поссорился с неким Гараевым. В ходе конфликта мужчина достал пистолет и выстрелил в оппонента в область головы, груди и рук не менее четырех раз. Травмы оказались не совместимы с жизнью. Потерпевший скончался на месте происшествия. Инцидент произошел в арке дома по улице Ломоносова.

В зале суда подсудимый признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что нашел пистолет с патронами на улице Марата и хранил в квартире, также носил при себе. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в колонии строгого режима.

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