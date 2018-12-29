Житель Пикалево пойдет под суд за дачу ложных показаний

В суд передали дело, возбужденное в отношении 20-летнего жителя города Пикалево. Он обвиняется в даче заведомо ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.
По информации следствия, молодой человек дал ложные показания в зале судебного заседания Бокситогорского городского суда. Юноша хотел помочь знакомому избежать уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Обвиняемый в даче заведомо ложных показаний был ранее судим за грабеж и кражу.
Ранее мы писали, что в Петербурге 13 наркоторговцев предстанут перед судом.
Фото: pixabay.com
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