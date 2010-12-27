Инцидент произошел в Красносельском районе.

В четверг, 14 марта, стало известно о том, что в Петербурге оштрафовали виновников утечки этантиола. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

"Портэнерго" заплатит 200 тысяч рублей за "несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой или иными опасными веществами". Стоит отметить, что компания уже признала свою вину.

Индивидуальный предприниматель своевременно не сообщил уполномоченным органам о произошедшей ситуации с вредным воздействием на окружающую среду и природные ресурсы, из-за чего на поиски источника загрязнения специалистами было потрачено более пяти часов сказано в сообщении

Кроме того, ИП Говорухин обязан выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей, так как предприниматель сокрыл и исказил информацию об экологической обстановке.

Напомним, что 5 февраля жители нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах в городе, который очень похож на запах газа. В ходе разбирательств на арендуемой ООО "Авто Л.С." территории на Народного Ополчения была найдена цистерна с жидкостью, которая содержала вещество этилмеркаптаном. Находка являлась опасной для здоровья человека и относилась ко второму классу опасности.

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