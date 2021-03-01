  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге одобрили проект строительства Широтной магистрали
Сегодня, 21:21
209
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге одобрили проект строительства Широтной магистрали

0 0

Шестиполосный участок протяженность 3,9 км будет проходить от Союзного проспекта до административной границы Петербурга на юго-востоке Красногвардейского района.

В Петербурге утвердили проект третьего этапа строительства Широтной магистрали. Об этом сообщили 12 декабря в пресс-службе Смольного. 

Шестиполосный участок протяженность 3,9 км будет проходить от Союзного проспекта до административной границы Петербурга на юго-востоке Красногвардейского района. Для строительства третьего этапа общая площадь составит 50 га. 
Широтная магистраль перераспределит потоки транспорта и уменьшит нагрузку на дороги и мосты Александра Невского и Володарский.

Проект планируют реализовать в 6 этапов: 4 этапа — в границах КАД, 2 этапа — на территории Ленобласти за пределами КАД. Сейчас ведётся строительство первого этапа Широтной магистрали — Витебской развязки.

Ранее на дороге от улицы Рентгена до Казарменного переулка произошел провал грунта. Затруднено движение на Петроградской набережной. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: проект, шмсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии