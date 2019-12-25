На дороге от улицы Рентгена до Казарменного переулка произошел провал грунта

Затруднено движение на Петроградской набережной.

От улицы Рентгена до Казарменного переулка перекрыли движение. На этом участке дороги произошел провал грунта. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Причина аварии пока не названа. Специалисты уже отправились проводить работы по восстановлению дорожного участка. По данным сервиса "Яндекс. Карты", сейчас затруднено движение на Петроградской набережной.

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Фото: Piter.tv