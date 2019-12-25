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На дороге от улицы Рентгена до Казарменного переулка произошел провал грунта
Сегодня, 15:07
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На дороге от улицы Рентгена до Казарменного переулка произошел провал грунта

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Затруднено движение на Петроградской набережной. 

От улицы Рентгена до Казарменного переулка перекрыли движение. На этом участке дороги произошел провал грунта. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Причина аварии пока не названа. Специалисты уже отправились проводить работы по восстановлению дорожного участка. По данным сервиса  "Яндекс. Карты", сейчас затруднено движение на Петроградской набережной. 

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе водитель врезался в столб, когда убегал на каршеринге от полицейских.

Фото: Piter.tv

 

Теги: водители, дороги, казарменный переулок, провал грунта, улица рентгена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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