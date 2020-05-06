В Петербурге объявили в розыск пранкера, срывавшего дистанционные уроки

Мужчина может находиться на территории стран Евросоюза.

Блогер, несколько раз сорвавший дистанционные школьные занятия, объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского следственного комитета. Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после вмешательства в образовательный процесс возбудили немногим ранее.

К срывам онлайн-уроков 27 марта и 6 апреля, отмечают в следкоме, причастен 34-летний мужчина, занимающийся стримингами на канале Russia Paver на YouTube. Судя по страницам в соцсетях, обвиняемого зовут Артур Амаев. Мужчина вызывающе себя вел, врываясь на онлайн-занятия, разыгрывал школьников, а также представлялся сотрудником Минобразования.

Блогера заочно привлекли в качестве обвиняемого. Есть вероятность, что сейчас пранкер находится на территории стран Евросоюза. Расследование дела пока продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудник МЧС стал фигурантом дела о мошенничестве с матпомощью.

Видео: Russia Paver / YouTube.