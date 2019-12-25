В Петербурге сотрудник МЧС стал фигурантом дела о мошенничестве с матпомощью

Мужчину подозревают в незаконном получении матпомощи.

Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело против 35-летнего сотрудника нижегородского МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина подозревается в мошенничестве.

Отмечается, что в январе 2015 году мужчина, работая старшим инженером спецуправления ФПС №50 МЧС в Невском районе, предоставил рапорт на имя начальника управления. В документе подозреваемый просил оказать ему дополнительную матпомощь и приложил к заявлению справку с заведомо ложными сведениями о том, что его гаражу якобы причинило ущерб стихийное бедствие – конструкцию частично разрушило. Таким образом, мужчине выплатили в качестве помощи порядка 130 тысяч рублей.

Теперь решается вопрос о предъявлении МЧС-нику обвинения. Расследование дела еще продолжается.

Ранее в СМИ: Следком проверяет гендиректора "Адмиралтейских верфей" на расходование средств Минобороны.

Фото: Piter.TV