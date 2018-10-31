В Петербурге нашли подростка, который не вернулся домой с пробежки

Перед своим исчезновением школьник поссорился с матерью.

В Петербурге нашли 12-летнего мальчика, который не вернулся домой после пробежки. Перед своим исчезновением школьник поссорился с матерью.

Инцидент произошел в Приморском районе 21 октября. Около 9 часов вечера в полицию обратилась 41-летняя мать шестиклассника и сообщила об исчезновении ребенка. Она рассказала, что он ушел из дома после ссоры по поводу посещения секции хоккея.

Обнаружив, что ребенок долго не возвращается, родители приступили к самостоятельным поискам, а затем подключили полицию и волонтеров. Оказалось, что подросток зашел в кафе, чтобы поесть фаст-фуд. Его должны осмотреть медики.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасают школьника, упавшего с седьмого этажа.

Фото: pixabay.com