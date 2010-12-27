В Петербурге 12-летний мальчик ушел из дома после ссоры с матерью

Спор между ребенком и взрослым возник из-за посещения секции хоккея.

В Петербурге разыскивают 12-летнего мальчика, который ушел из дома после ссоры с матерью. Об этом пишет "Фонтанка".

39-летняя мать шестиклассника обратилась в полицию около 9 вечера 21 октября. Женщина рассказала, что около 19 часов сын ушел на пробежку и не вернулся домой. Перед этим между ребенком и матерью произошел спор по поводу посещения секции хоккея. Обнаружив, что мальчика долго нет, семья отправилась на поиски сама, а потом привлекла полицию и волонтеров.

Ребенок пропал в районе Парашютной улицы. На нем был синий спортивный костюм, того же цвета шапка и кроссовки. Его приметы: на вид около 12 лет, рост 146 см, серо-голубые глаза, светлые прямые волосы.

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Фото: pixabay.com