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В Петербурге намерены оснастить электросамокаты датчиками числа ездоков
Сегодня, 20:48
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В Петербурге намерены оснастить электросамокаты датчиками числа ездоков

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Мера вводится для повышения безопасности при пользовании СИМ.

Комитет по транспорту Петербурга порекомендовал кикшеринговым компаниям оснастить к следующему сезону электросамокаты датчиками, которые будут препятствовать езде на одном СИМ двум и более лицам. В дальнейшем требование станет обязательным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 ноября. 

Мы ведем постоянное взаимодействие с компаниями, которые выдают в аренду самокаты. Так, в октябре совместно с операторами мы разработали ряд инициатив, которые позволят нам повысить уровень безопасности.

Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Для повышения безопасности с 2024 года при езде на электросамокатах верификация пользователей будет происходить через Госуслуги. Кроме того, планируют ввести обязательное страхование ответственности и создать единое приложение для обработки жалоб. 

Напомним, что сезон электросамокатов завершен 20 ноября. По данным кикшеринговых компаний, их пользователи получили более 3 млн предупреждений. Выставлено порядка 8 тыс. штрафов, а заблокировали 14 тыс. аккаунтов. 

Фото: Piter.TV

Теги: кикшеринговые компании, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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