Жители Петербурга получили 8 тыс. штрафов за нарушение правил пользования СИМ

В этом году в Северной столице работали четыре крупных кикшеринговых оператора: Whoosh, Urent, Yandex и BusyFly.

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги сезона электросамокатов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 20 ноября.

В этом году в Северной столице работали четыре крупных кикшеринговых оператора: Whoosh, Urent, Yandex и BusyFly. Петербуржцам и гостям города были доступны более 37 тыс. СИМ, ими воспользовались 30 млн раз. Общая протяженность поездок составила свыше 65 млн км.

По данным сервисов аренды электросамокатов, их пользователи получили более 3 млн предупреждений. Выставлено порядка 8 тыс. штрафов, а заблокировали 14 тыс. аккаунтов.

В следующем сезоне мы планируем и дальше проводить политику, связанную с повышением безопасности пользователей электросамокатов. <…> Наша задача – это комфортное и безопасное пользование электросамокатом. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Подробнее о том, какие нововведения ждут жителей и гостей Петербурга в 2024 году в пользовании СИМ, мы сообщали ранее.

Фото: Piter.TV