В Петербурге наградили врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам

В соответствии с приказом главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова одиннадцать военных врачей были награждены ведомственными медалями.

В Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков вручил награды врачам Военно-медицинской академии, оказывавшим помощь росгвардейцам, раненым в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

В соответствии с приказом главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова одиннадцать военных врачей были награждены ведомственными медалями.

Раненые росгвардейцы получили высококвалифицированную помощь в петербургской Военно-медицинской академии.

Ранее в Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии