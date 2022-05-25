В Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине

Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные.

В Петербурге состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач по защите населения Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные. Начальник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии РФ полковник юстиции Андрей Кийко поздравил прибывших с успешным выполнением боевых задач и вручил отличившимся награды.

Росгвардейцы выполнили боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колонны, задержали большое число участников националистических вооруженных формирований, разминировали населенные пункты.

Ранее стало известно, что еще четверо военных из Ленобласти погибли на Украине.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии