В Петербурге началась подготовка к Мировому энергетическому конгрессу

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с Генеральным секретарем, главным исполнительным директором Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анжелой Уилкинсон, с которой они обсудили предстоящий конгресс.

В 2022 году в Петербурге пройдёт 25-й Мировой энергетический конгресс, к которому город активно готовится. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с Генеральным секретарем, главным исполнительным директором Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анжелой Уилкинсон, с которой они обсудили предстоящий конгресс.

Беглов заявил, что ведущие компании внесли 67 предложений по формированию деловой программы конгресса. В их число вошли "Газпром нефть", "Силовые машины", ПАО "ФСК ЕЭС", "Водоканал Санкт-Петербурга", "Ростелеком", ПАО "Россети Ленэнерго". Кроме того, предложения поступали также от высших учебных заведений.

Петербург активно внедряет современные технологии и разработки. Экономичный и экологичный природный газ - основной вид топлива для энергетики города. Его объем в топливном балансе составляет 99%. Особое внимание уделяется развитию экологичных видов транспорта, – говорится в сообщении.

Напомним, в Смольном подписали дорожную карту по развитию рынка газомоторного топлива в Петербурге. К 2023 году власти Северной столицы намерены перевести весь городской транспорт и коммунальную технику на альтернативное топливо.

Так, 25-й Мировой энергетический конгресс будет проходить в Петербурге с 24 по 27 октября 2022 года. Конгресс проводится раз в три года и является одним из центральных событий в календаре энергетического сектора.

Ранее мы писали, что власти Петербурга намерены приобрести ещё 54 газовых автобуса.

Фото: gov.spb.ru