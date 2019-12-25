На рынке аренды жилья в Петербурге могут измениться цены

Объем сервисных апартаментов уже в этом году составит 19 тысяч юнитов.

В начале 2021 года на петербургском рынке аренды жилья может произойти перегрев. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова экспертов.

Если все планы девелоперов по вводу новых комплексов будут реализованы, то уже в этом году объем сервисных апартаментов составит 19 тысяч юнитов. Это число сопоставимо с количеством номеров в гостиницах города категорий 3*, 4* и 5*. Эксперты считают, что такой профицит может быть опасен для всего петербургского рынка, учитывая, что в настоящий момент он уже перенасыщен.

По словам специалистов, сегодня объем сервисных апартаментов в городе составляет 14,6 тысяч юнитов в 13 проектах, из них 9 находятся в свободном предложении. В этом году планируется ввести еще 4,4 тысячи юнитов, еще 5 находятся в объектах, которые планируют достроить в текущем году. По мнению экспертов, с одной стороны такое активное развитие сегмента улучшит качество продукта и предоставляемых услуг, с другой - может негативно сказаться на доходности инвесторов.

Ранее мы писали, что на вторичном рынке жилья в Петербурге ожидается стагнация.

Фото: pixabay.com