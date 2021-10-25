В Петербурге на Серафимовском кладбище установили рамки металлоискателей

Напомним, что с главой ЧВК "Вагнер" могут проститься в Северной столице.

Вечером понедельника, 28 августа, на Серафимовском кладбище установили рамки металлоискателей. Вероятно, таким образом идет подготовка к похоронам людей, погибших из-за крушения безнес-джета Евгения Пригожина. Об этом пишет "Фонтанка".

Напомним, что с главой ЧВК "Вагнер" могут проститься в Петербурге. В социальных сетях и СМИ сообщают о трех дополнительных возможных вариантах – Богословском, Северном и Смоленском кладбищах. По некоторым данным, похороны пройдут во вторник, 29 августа.

Ранее на Piter.TV: погибшего в зоне СВО 24-летнего мундепа похоронили в Петербурге.

Фото: сайт Серафимовского кладбища