Похороны Евгения Пригожина могут состояться в Петербурге

Также в соцсетях и СМИ обсуждается, на каком кладбище будет похоронен глава ЧВК "Вагнер".

Похороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут состояться в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".

На данный момент неизвестно, будет ли церемония прощания закрытой или же доступной для посещения. По некоторым данным, похороны пройдут во вторник, 29 августа.

Также в соцсетях и СМИ обсуждается, на каком кладбище будет похоронен Пригожин. Наиболее вероятными вариантами сейчас выступают Серафимовское или Богословское кладбище.

Ранее Лукашенко заявил, что в начале года предупреждал о подготовке покушения на Пригожина.

Фото: Telegram / Кепка Пригожина