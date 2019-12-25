Похороны Евгения Пригожина могут состояться в Петербурге

Похороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут состояться в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".
На данный момент неизвестно, будет ли церемония прощания закрытой или же доступной для посещения. По некоторым данным, похороны пройдут во вторник, 29 августа.
Также в соцсетях и СМИ обсуждается, на каком кладбище будет похоронен Пригожин. Наиболее вероятными вариантами сейчас выступают Серафимовское или Богословское кладбище.
Ранее Лукашенко заявил, что в начале года предупреждал о подготовке покушения на Пригожина.
Фото: Telegram / Кепка Пригожина
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