Мужчина выпал из окна многоэтажки на Шлиссельбургском проспекте

Вечером 2 апреля в Невском районе Петербурга произошло ЧП. Как сообщил 78.ru, из окна дома №45 на Шлиссельбургском проспекте выпал мужчина.
От полученных травм петербуржец скончался на месте происшествия. В этот момент его жена и ребенок находились дома.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, семья пострадавшего благополучная.
Ранее мы писали, что в Кингисеппе нарушавший самоизоляцию мужчина выпал со второго этажа.
Фото: 78.ru
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