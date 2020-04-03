Мужчина выпал из окна многоэтажки на Шлиссельбургском проспекте

В этот момент его жена и ребенок находились дома.

Вечером 2 апреля в Невском районе Петербурга произошло ЧП. Как сообщил 78.ru, из окна дома №45 на Шлиссельбургском проспекте выпал мужчина.

От полученных травм петербуржец скончался на месте происшествия. В этот момент его жена и ребенок находились дома.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, семья пострадавшего благополучная.

Ранее мы писали, что в Кингисеппе нарушавший самоизоляцию мужчина выпал со второго этажа.

Фото: 78.ru