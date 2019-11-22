Машиниста петербургского метро задержали за стрельбу из окон

Сотрудники полиции задержали мужчину 1980 года рождения после стрельбы из окна дома во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
На буйного соседа в деревне Старая пожаловались очевидцы. На место происшествия прибыла полиция. У злоумышленника изъяли предмет, похожий на охолощенное оружие. Пострадавших нет.
В отношении хулигана составили административный протокол. Мужчина работает машинистом в петербургском метрополитене.
На Васильевском острове мужчина устроил стрельбу "по деревьям".
Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб
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