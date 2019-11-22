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Машиниста петербургского метро задержали за стрельбу из окон

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На буйного соседа в деревне Старая пожаловались очевидцы.

Сотрудники полиции задержали мужчину 1980 года рождения после стрельбы из окна дома во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На буйного соседа в деревне Старая пожаловались очевидцы. На место происшествия прибыла полиция. У злоумышленника изъяли предмет, похожий на охолощенное оружие. Пострадавших нет.

В отношении хулигана составили административный протокол. Мужчина работает машинистом в петербургском метрополитене.

На Васильевском острове мужчина устроил стрельбу "по деревьям".

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб 

Теги: машинист, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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