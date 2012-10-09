В Петербурге клещи за неделю напали на 189 жителей

Всего в черте города клещи покусали 40 человек.

За прошедшую неделю, с 26 апреля по 2 мая, в Петербурге пострадало от укусов клещей 189 человек, в том числе 28 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что чаще обращаются по причине уксусов опасного паукообразного в черте города. Так, например, в Пушкинском районе 18 случаев, в Курортном — 6, в Выборгском — 5. Всего в черте города клещи покусали 40 человек.

Недавно мы писали, что участились нападения клещей на человека в Ленобласти. По ситуации на 4 мая, за 2021 год зарегистрировано 323 пострадавших, из которых 73 - дети. За аналогичный период прошлого года за помощью от укусов клещей обратились 377 человек, в том числе 132 несовершеннолетних. Ни одного случая инфекционного заболевания, передающегося клещами, не зафиксировано.

На территории Петербурга от укусов клещей пострадали 16 человек с начала сезона. Клещи активны с середины мая до середины июня. Есть также вид клещей, который активизируются в конце лета и осенний период. Специалист напомнила о вакцинации, однако ее правильно начинать осенью.

Ранее Piter.tv писал, что петербуржцам дали советы по борьбе с клещами домашней пыли. С каждым годом все больше людей начинают страдать аллергическими заболеваниями, к 2050 году аллергики будут составлять большую часть населения планеты.

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