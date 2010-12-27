В Петербурге эвакуируют Верховный суд России 

Всего за пятницу в городе эвакуировали около 10 судов.

В пятницу, 6 декабря, из-за лжеминеров эвакуировали Верховный суд России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга .

"Верховный суд РФ эвакуируется", —сказано в сообщении.

Всего за пятницу в городе эвакуировали около 10 судов. Под прицел "телефонных террористов" папали: Петродворцовый районный суд, Куйбышевский, Октябрьский, Городской суд, Московский, Выборгский, Сестрорецкий и Фрунзенский. Последний уже проверили саперы, взрывчатки не обнаружено.

Петербург уже неделю подвергается вынужденным эвакуациям из-за анонимных сообщениях. Нарушалась работа не только судов, но и школ, больниц, торговых центров и даже музеев. Мы многократно писали о требованиях анонимов.

Ранее мы сообщали о том, что центр Петербурга внезапно "покраснел".

Фото:объединенная пресс-служба судов