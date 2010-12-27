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В Петербурге эвакуируют Верховный суд России 
Сегодня, 15:06
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге эвакуируют Верховный суд России 

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Всего за пятницу в городе эвакуировали около 10 судов.

В пятницу, 6 декабря, из-за лжеминеров эвакуировали Верховный суд России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга .

"Верховный суд РФ эвакуируется",

 —сказано в сообщении.

Всего за пятницу в городе эвакуировали около 10 судов. Под прицел "телефонных террористов" папали: Петродворцовый районный суд, Куйбышевский, Октябрьский, Городской суд, Московский, Выборгский, Сестрорецкий и Фрунзенский. Последний уже проверили саперы, взрывчатки не обнаружено.

Петербург уже неделю подвергается вынужденным эвакуациям из-за анонимных сообщениях. Нарушалась работа не только судов, но и школ, больниц, торговых центров и даже музеев. Мы многократно писали о требованиях анонимов.

Ранее мы сообщали о том, что центр Петербурга внезапно "покраснел".

Фото:объединенная пресс-служба судов

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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