В Петербурге арестована художница, устроившая фотосессию на Большеохтинском кладбище

Пантелееву задержали 18 июня, обвинение не предъявлялось.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении художницы Анны Пантелеевой, которая устроила противоправную акцию на Большеохтинском кладбище. Ей вменяется п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, вечером 17 июня фигурантка и неустановленные лица на территории Большеохтинского кладбища, расположенного по адресу: проспект Металлистов, 5, провели фотосессию "с элементами обнажения на фоне захоронения усопших, с использованием христианских символов и атрибутики". После этого они разместили фото и видео в сеть.

Пантелееву задержали 18 июня, обвинение не предъявлялось. Суд ходатайство дознания удовлетворил, избрав ей стражу по 17 июля 2024 года.

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Фото: Piter.TV