В Петербурге за акцию на Большеохтинском кладбище задержана художница

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Полицейские задержали участницу противоправной акции на Большеохтинском кладбище. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе мониторинга сети 17 июня правоохранители нашли пост о противоправных действиях на одном из городских кладбищ. В результате проверки установлено, что событие произошло 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе Петербурга. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Задержана одна из участниц акции – 22-летняя местная жительница. В настоящее время полиция разыскивает организаторов и остальных участников.

По данным tg-канала "Mash на Мойке", задержанной является художница из Петербурга. На кладбище девушка устроила фотосессию.

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Фото: Piter.TV